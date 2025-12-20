Рейтинг@Mail.ru
20:34 20.12.2025 (обновлено: 21:03 20.12.2025)
Смоленск стал молодежной столицей России 2026 года
россия, смоленск, сергей кириенко, общество
Россия, Смоленск, Сергей Кириенко, Общество, Смоленская область
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Смоленск стал молодежной столицей России 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Настал тот самый момент, когда мы узнаем город, город, молодежную столицу России 2026 года!.. И это — Смоленск!" — объявил ведущий Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Смоленская область полностью внедрила региональный экспортный стандарт
16 декабря, 10:34
В этом году в финал конкурса "Молодежная столица" вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Финалистами проводимого впервые конкурса "Город молодежи" для городов, не являющихся столицами регионов, стали Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Обладателем статуса "Город молодежи 2026 года" впервые стал Елец.
"Среди вас и ветераны специальной военной операции, люди, профессионально занимающиеся молодежной политикой, общественные деятели, представители волонтерского движения, но всех вас объединяет настоящая, искренняя любовь к своей стране и готовность все свои силы и энергию отдать подрастающему поколению наших граждан. Ну и благодаря решениям, которые приняты нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сегодня в России действительно время молодых. Время мечтать, время гордиться, время любить, ваше время", — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Он также поблагодарил Омск и Пермь за новые молодежные центры и программы.

Молодежными столицами России в 2025 году стали Омск и Пермь, в 2024-м это звание получили Москва и Владивосток, а в 2023-м — Нижний Новгород.

Деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
10 декабря, 18:01
"Для того, чтобы набрать голоса в народном голосовании, надо суметь увлечь соседей, побратимов, регионы своего округа. И эту работу проделал каждый из 12 городов и каждый из 12 регионов", — добавил Кириенко.
Он подчеркнул, что во время народного голосования были поданы рекордные 1,1 миллиона голосов.
Конкурс "Молодежная столица России" впервые был проведен Росмолодежью в 2022 году. Статус присуждается городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Более 300 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Смоленске
19 декабря, 16:07
 
Смоленская областьРоссияСмоленскСергей КириенкоОбщество
 
 
