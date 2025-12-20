Посольство России на Шри-Ланке сообщило об обращениях из-за авиарейсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке получает массовые обращения российских граждан в связи с переносом рейсов авиакомпании Red Wings, из-за чего россияне вынуждены продлить свое пребывание в островном государстве, сообщили в диппредставительстве.
"Посольство подтверждает массовые обращения ростуристов, которые из-за переноса рейсов авиакомпании Red Wings, произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание в Шри-Ланке. В этой связи просим россиян, направляющихся в островное государство данной авиакомпанией, учитывать фактор возможной задержки с обратным вылетом на Родину", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что рейс компании Red Wings из Хамбантоты в Москву перенесли с 18-го на 21 декабря в связи, якобы, с отсутствием свободных дальнемагистральных самолётов Boeing-777, которые могли бы выполнить рейс в российскую столицу. Там отметили, что некоторые из пассажиров жалуются, что перевозчик не смог предоставить им проживание, так как гостиницы забиты, и им пришлось снимать отели за свой счёт.
