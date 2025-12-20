Рейтинг@Mail.ru
20.12.2025
16:15 20.12.2025
Посольство России на Шри-Ланке сообщило об обращениях из-за авиарейсов
Посольство России на Шри-Ланке сообщило об обращениях из-за авиарейсов
Посольство России на Шри-Ланке получает массовые обращения российских граждан в связи с переносом рейсов авиакомпании Red Wings, из-за чего россияне вынуждены... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:15:00+03:00
2025-12-20T16:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
Шри-Ланка, Россия, Москва, В мире
Посольство России на Шри-Ланке сообщило об обращениях из-за авиарейсов

Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке получает массовые обращения российских граждан в связи с переносом рейсов авиакомпании Red Wings, из-за чего россияне вынуждены продлить свое пребывание в островном государстве, сообщили в диппредставительстве.
"Посольство подтверждает массовые обращения ростуристов, которые из-за переноса рейсов авиакомпании Red Wings, произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание в Шри-Ланке. В этой связи просим россиян, направляющихся в островное государство данной авиакомпанией, учитывать фактор возможной задержки с обратным вылетом на Родину", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что рейс компании Red Wings из Хамбантоты в Москву перенесли с 18-го на 21 декабря в связи, якобы, с отсутствием свободных дальнемагистральных самолётов Boeing-777, которые могли бы выполнить рейс в российскую столицу. Там отметили, что некоторые из пассажиров жалуются, что перевозчик не смог предоставить им проживание, так как гостиницы забиты, и им пришлось снимать отели за свой счёт.
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол
10 декабря, 08:17
 
