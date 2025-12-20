Серпухов стал первым городом для знакомства молодежи с наукоградами России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Серпухов стал первым городом в программе знакомства молодежи с российскими наукоградами, сообщает АНО "Больше, чем путешествие".

Новый призван показать потенциал страны. Более того, это шаг к тому, чтобы передовые научные центры перестали быть закрытыми городами на карте. Теперь они становятся точками притяжения для туризма и будущих специалистов.

Серпухов стал частью большого маршрута по наукоградам Подмосковья, говорит гендиректор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина. "Совместно с министерством науки и высшего образования мы будем стремиться к тому, чтобы сделать наукограды еще более открытыми и понятными для молодых россиян", — поясняет она.

Путешествия будут учитывать интерес молодежи к реальной научной работе. Участники смогут познакомиться с проблемами экологии, посетить исследовательские площадки и погрузиться в культурное наследие регионов.

Сегодня Серпухов не просто древний город с монастырями и музеями, но и крупнейший в стране наукоград. Здесь действуют около 50 исследрвательских организаций, в которых заняты 10 тысяч сотрудников.

В Приокско-Террасном заповеднике участники познакомились, к примеру, с уникальной программой восстановления популяции европейского зубра. Этот проект — пример реальной научной и природоохранной работы.

В Пущинской радиоастрономической обсерватории туристы узнали о принципах работы радиотелескопов и проектах по изучению космических сигналов. Также гости посетили Высоцкий монастырь и Серпуховской историко-художественный музей.

"Теперь у молодежи есть возможность увидеть научные центры страны: лаборатории, исследовательские станции, музеи и научные кампусы", — сказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

