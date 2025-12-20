Рейтинг@Mail.ru
Серпухов стал первым городом для знакомства молодежи с наукоградами России - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:37 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/serpukhov-2063414143.html
Серпухов стал первым городом для знакомства молодежи с наукоградами России
Серпухов стал первым городом для знакомства молодежи с наукоградами России - РИА Новости, 20.12.2025
Серпухов стал первым городом для знакомства молодежи с наукоградами России
Серпухов стал первым городом в программе знакомства молодежи с российскими наукоградами, сообщает АНО "Больше, чем путешествие". РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T07:37:00+03:00
2025-12-20T07:37:00+03:00
туризм
туризм
новости - туризм
серпухов
московская область (подмосковье)
россия
наука
приокско-террасный заповедник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063390882_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_4f7161d689221c9074769cbcd54cb3d6.jpg
https://ria.ru/20251212/ryazan-2061358125.html
серпухов
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063390882_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_361cab5d76f2c572f935484ab85f37ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, серпухов, московская область (подмосковье), россия, наука, приокско-террасный заповедник, маршруты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Россия, Наука, Приокско-Террасный заповедник, маршруты

Серпухов стал первым городом для знакомства молодежи с наукоградами России

© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Серпухов стал первым городом в программе знакомства молодежи с российскими наукоградами, сообщает АНО "Больше, чем путешествие".
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
Новый призван показать потенциал страны. Более того, это шаг к тому, чтобы передовые научные центры перестали быть закрытыми городами на карте. Теперь они становятся точками притяжения для туризма и будущих специалистов.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
Серпухов стал частью большого маршрута по наукоградам Подмосковья, говорит гендиректор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина. "Совместно с министерством науки и высшего образования мы будем стремиться к тому, чтобы сделать наукограды еще более открытыми и понятными для молодых россиян", — поясняет она.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
Путешествия будут учитывать интерес молодежи к реальной научной работе. Участники смогут познакомиться с проблемами экологии, посетить исследовательские площадки и погрузиться в культурное наследие регионов.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
Сегодня Серпухов не просто древний город с монастырями и музеями, но и крупнейший в стране наукоград. Здесь действуют около 50 исследрвательских организаций, в которых заняты 10 тысяч сотрудников.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
1 из 5
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
2 из 5
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
3 из 5
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
4 из 5
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
5 из 5
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
1 из 5
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
2 из 5
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
3 из 5
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
4 из 5
Серпухов
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
5 из 5
В Приокско-Террасном заповеднике участники познакомились, к примеру, с уникальной программой восстановления популяции европейского зубра. Этот проект — пример реальной научной и природоохранной работы.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
В Пущинской радиоастрономической обсерватории туристы узнали о принципах работы радиотелескопов и проектах по изучению космических сигналов. Также гости посетили Высоцкий монастырь и Серпуховской историко-художественный музей.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
"Теперь у молодежи есть возможность увидеть научные центры страны: лаборатории, исследовательские станции, музеи и научные кампусы", — сказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"Серпухов
Серпухов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено АНО "Больше чем путешествие"
Серпухов
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил рост интереса юной аудитории к городу: "Нам важно показывать не только историческую архитектуру, но и современные пространства, научные центры, молодежные проекты. Мы видим, что интерес к Серпухову увеличивается, и рассчитываем, что новые маршруты позволят привлечь еще больше инициативных молодых путешественников".
Отдыхающие на рождественской ярмарке в Рязани - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Зима в Рязани: чем удивит гостей новогодняя столица России — 2026
12 декабря, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСерпуховМосковская область (Подмосковье)РоссияНаукаПриокско-Террасный заповедникмаршруты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала