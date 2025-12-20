Савельев пригласил Иран на Международный транспортно-логистический форум

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Виталий Савельев пригласил Иран на первый Международный транспортно-логистический форум (МТФЛ), который пройдет в Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщает правительство РФ.
"Виталий Савельев пригласил иранскую делегацию принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге в 2026 году", - говорится в сообщении.
Ранее кабмин сообщал, что основное содержание форума включает обсуждение развития международных транспортных коридоров, таких как международный транспортный коридор "Север - Юг", а также укрепление интеграционных связей в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. Темы форума охватят цифровизацию и инновационные технологии в логистике, повышение безопасности перевозок, совершенствование нормативно-правового регулирования в транспортной сфере на международном уровне, развитие транспортного образования и подготовку кадров.
