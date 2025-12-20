https://ria.ru/20251220/sammit-2063533864.html
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка
Экваториальная Гвинея готова принять у себя третий саммит "Россия - Африка", заявил глава МИД страны Симеон Ойоно Эсоно Ангуе. РИА Новости, 20.12.2025
Эсоно Ангуе: Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия — Африка