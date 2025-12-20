Рейтинг@Mail.ru
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка - РИА Новости, 20.12.2025
16:15 20.12.2025
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка - РИА Новости, 20.12.2025
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка
Экваториальная Гвинея готова принять у себя третий саммит "Россия - Африка", заявил глава МИД страны Симеон Ойоно Эсоно Ангуе. РИА Новости, 20.12.2025
в мире, экваториальная гвинея, каир (город), египет
В мире, Экваториальная Гвинея, Каир (город), Египет
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка

Эсоно Ангуе: Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия — Африка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ во время встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ во время встречи в Каире
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять у себя третий саммит "Россия - Африка", заявил глава МИД страны Симеон Ойоно Эсоно Ангуе.
"Экваториальная Гвинея, как уже отмечалось ранее, подтверждает свою готовность и желание принять следующий саммит "РФ - Африка" в 2026 году", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка".
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента
