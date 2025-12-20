Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах извинился перед товарищами по команде за свои резонансные высказывания, сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление его одноклубника Кертиса Джонса.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. После этого футболист пропустил матч Лиги чемпионов с итальянским "Интером" (1:0) и не попадал в стартовый состав мерсисайдцев в период с 30 ноября по 13 декабря.
"Мо - самостоятельный человек, и он может говорить то, что думает. Он извинился перед нами и сказал: "Если я кого-то задел или заставил почувствовать себя неловко, я приношу свои извинения". Вот такой он человек. Когда с нашей стороны, включая меня самого, возникали какие-либо вспышки гнева, они всегда исходили из благих намерений. Сейчас мы это пережили", - сказал Джонс.
