Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"
Футбол
Футбол
 
13:26 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/salakh-2063504309.html
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"
Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах извинился перед товарищами по команде за свои резонансные высказывания, сообщает Sky Sports со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T13:26:00+03:00
2025-12-20T13:26:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
мохамед салах
кертис джонс
интер
ливерпуль
лига чемпионов уефа
спорт, английская премьер-лига (апл), мохамед салах, кертис джонс, интер, ливерпуль, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Мохамед Салах, Кертис Джонс, Интер, Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"

Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля" за свои резонансные высказывания

© Соцсети футболистаМохамед Салах
Мохамед Салах
© Соцсети футболиста
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах извинился перед товарищами по команде за свои резонансные высказывания, сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление его одноклубника Кертиса Джонса.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. После этого футболист пропустил матч Лиги чемпионов с итальянским "Интером" (1:0) и не попадал в стартовый состав мерсисайдцев в период с 30 ноября по 13 декабря.
"Мо - самостоятельный человек, и он может говорить то, что думает. Он извинился перед нами и сказал: "Если я кого-то задел или заставил почувствовать себя неловко, я приношу свои извинения". Вот такой он человек. Когда с нашей стороны, включая меня самого, возникали какие-либо вспышки гнева, они всегда исходили из благих намерений. Сейчас мы это пережили", - сказал Джонс.
Мохамед Салах
В "Ливерпуле" не уверены, продолжит ли Салах играть за команду
8 декабря, 22:14
 
Футбол Спорт АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Мохамед Салах Кертис Джонс Интер Ливерпуль Лига чемпионов 2025-2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
