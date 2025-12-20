Рейтинг@Mail.ru
Финский политик назвал Россию самой уважаемой страной в мире
11:41 20.12.2025
Финский политик назвал Россию самой уважаемой страной в мире
Финский политик назвал Россию самой уважаемой страной в мире
Финский политик назвал Россию самой уважаемой страной в мире

Член финского "Альянса свободы" Мема назвал РФ самой уважаемой страной в мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия является самой уважаемой страной в мире, улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном при администрации президента США Дональда Трампа является самой лучшей новостью для Европы, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Отношения между США и Россией улучшаются, и это самая лучшая новость для нас в Европе... Россия является самой уважаемой страной на Земле. Я верю, что большинство европейцев полностью уважают Россию и хотят видеть дипломатическое решение украинского вопроса", - написал Мема в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
16 декабря, 08:00
Политик добавил, что администрация Трампа делает "чудесную работу" по установлению мира, а сам американский лидер объединяет европейцев больше, чем способны сделать лидеры Евросоюза. В отдельной публикации Мема также выразил мнение, что администрация экс-президента США Джо Байдена потерпела "полный провал" и принесла лишь хаос.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
8 декабря, 08:00
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего
4 декабря, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
