Самобытность для жизни: как в России возрождают малые города

Где родился, там и пригодился: пословица живучая, но требует актуализации и подвижек в сознании россиян. Но прежде – целенаправленной политики для возрождения малых городов страны. В общей сложности (с учетом соседствующих с ними населенных пунктов) это касается 60 миллионов жителей страны. Отток уроженцев малых населенных пунктов привел некогда зажиточные и самобытные поселения к медленному угасанию и упадку. Однако сейчас ситуация меняется. Как происходит возрождение малых городов на примере Ивановской области – в материале РИА Новости.

Поиск новых образов и точек роста для малых городов

Процесс возрождения малых городов страны идет наряду с поиском стратегий их сохранения и переосмыслением роли малой родины в жизни человека. Но в основе этого – экономика.

"Перестаньте воспринимать малые города как музеи. Это полноценные города – с экономикой, с людьми, со школами, с больницами, с талантливыми, трудолюбивыми семьями. Поэтому самое главное – создать экономическую базу для развития малых городов. Из малых городов люди уезжают почему: работы нет, жилья нормального нет, и, соответственно, сходить некуда или всё некрасиво. Вот надо всеми тремя вещами заниматься. Мы стараемся это делать, и мы это обязательно продолжим", – продвигает свою позицию губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

© Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области Город – это сообщество жителей: Палех – место притяжения для творческих людей, которые едут за осознанным творчеством и вдохновением © Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области Город – это сообщество жителей: Палех – место притяжения для творческих людей, которые едут за осознанным творчеством и вдохновением

Именно он несколько лет назад инициировал дискуссию о направлениях развития малых городов страны с участием коллег из других регионов. И на разговор вышел уже со своими наработками, предложив концепцию для развития малых территорий и преодоления вызовов депопуляции.

Вернуть жизнь в малые города

Почему люди уезжают из родных мест? Ответы могут быть разными, но чаще всего, покидая свою малую родину, отправляются на поиски лучшей жизни. И не только за устроенностью и комфортом, но и за профессиональной и творческой реализацией. Переломить ситуацию непросто, но необходимо. И первые результаты системной работы по возрождению малых городов России, к которой подключились органы власти, госкорпорации и институты развития, уже меняют демографическую и социальную картину в регионах.

© Фото : центр территориального развития Ивановской области Задача – сделать малые города комфортными и безопасными местами для жизни © Фото : центр территориального развития Ивановской области Задача – сделать малые города комфортными и безопасными местами для жизни

В ноябре этого года ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) подвел итоги большого исследования, посвященного жизни в малых городах страны и их развитию. Ключевой вопрос – все тот же: как вернуть жизнь в малые города.

В доклад о результатах исследования были вынесены несколько основных позиций.

Оставаться, чтобы жить

Итак, в первую очередь необходимо создать архитектуру социальных изменений, чтобы люди перестали воспринимать свой город как край Земли, где "ничего нет". Для этого важно создать достойные условия для жизни, начиная с медицины, образования, занятости населения в самых разных сферах деятельности, гарантий хорошего дохода и заканчивая возможностями для широкого культурного досуга и самореализации людей.

Первым осязаемым этапом изменений, согласно выводам исследования, должно стать обновление образа города в глазах как местного населения, так и других россиян. Для этого нужно создавать точки притяжения малых городов, развивать событийную жизнь, повышать привлекательность уже существующих музеев, создавать новые, продвигать местные промыслы и креативные индустрии.

© Фото : правительство Ивановской области Центральная площадь в Гавриловом Посаде – один из лучших проектов благоустройства в России © Фото : правительство Ивановской области Центральная площадь в Гавриловом Посаде – один из лучших проектов благоустройства в России

Мультиэффект дает развитие туризма. Это и новые рабочие места, и повышение спроса на товары и услуги, и рост самых разных сфер экономики, в том числе и за счет малого бизнеса. Туристический город, в котором красиво, интересно и комфортно, становится привлекательным. И не только для тех, кто в нем родился, но и для жителей больших городов, уставших от бешеного ритма, суеты и тесноты мегаполисов.

Как и в былые времена, когда поселения расцветали благодаря местным промыслам, а позже – росли вокруг производственных предприятий, для возрождения малых городов архиважно участие в создании новых экономических моделей промышленного сектора. И социальная ответственность бизнеса. Именно компании-производители с социально ориентированной корпоративной политикой в силах удержать молодежь в маленьких городах. Помимо вклада в инфраструктуру мест присутствия, такие предприятия борются за рабочие кадры, налаживая связь со школами и вузами, активно участвуют в жизни города, в решении его насущных проблем и развитии территории в целом. Авторы исследования убеждены, что такой опыт взаимодействия бизнеса с региональными властями необходимо масштабировать.

Особый фокус в борьбе за местное население – на молодежь, ведь за ней – будущее. А молодежь хочет ясных перспектив, реализации своих талантов и уверенности в завтрашнем дне.

Выводы исследования ВЦИОМ основаны на изучении реальных практик системной работы по развитию малых городов. Во многом благодаря ей появилось новое направление экономики – креативная экономика малых городов. Это связано с тем, что для них не может быть универсального решения, так как у каждого – своя история возникновения и становления, природные и территориальные условия, факторы развития и повороты судьбы.

В числе первых поиск уникальных решений для своих малых городов начала Ивановская область. Сегодня опыт Ивановской области изучают и другие регионы, а также институты развития страны. Так, ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив работают над созданием моделей динамически развивающихся малых территорий, которые будут ориентированы на выявление и поддержку устойчивых траекторий роста. Об этом стало известно в ходе рабочего визита глав ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и АСИ Светланы Чупшевой во Владимирскую и Ивановскую области.

Юрьевец: юбилей как повод для преображения

На карте Ивановской области – 16 малых городов.

Стимулом для перезагрузки старейшего города области – Юрьевца – стало его 800-летие. Его отметили в этом году, но перемены начали происходить раньше, так как подготовка к столь значимой юбилейной дате стала точкой отчета для преображения инфраструктуры и социальной сферы города.

© Фото : центр территориального развития Ивановской области Юрьевец вернулся на туристическую карту России Юрьевец вернулся на туристическую карту России © Фото : центр территориального развития Ивановской области 1 из 2 © Фото : правительство Ивановской области В этом году Юрьевец отметил свое 800-летие — указ о праздновании юбилея подписал президент России В этом году Юрьевец отметил свое 800-летие — указ о праздновании юбилея подписал президент России © Фото : правительство Ивановской области 2 из 2 Юрьевец вернулся на туристическую карту России © Фото : центр территориального развития Ивановской области 1 из 2 В этом году Юрьевец отметил свое 800-летие — указ о праздновании юбилея подписал президент России © Фото : правительство Ивановской области 2 из 2

К ней приступили семь лет назад. В городе тогда не было газа, защитная дамба, удерживающая воды Горьковского водохранилища, износилась, а берег Волги зарос.

История Юрьевца драматична: в советский период его исторический центр ушел под воду как раз из-за строительства водохранилища, лишив город большей части старинной застройки и древних храмов.

К 800-летию газ провели, дамбу реконструировали, берег укрепили. Построили красивую протяженную набережную Волги – вид с нее потрясающий, ведь именно здесь река разливается на ширину до 12 километров. Создали единый пеший маршрут по историческим достопримечательностям города. И, что особенно важно, капитально отремонтировали ключевые объекты социальной инфраструктуры.

Разумеется, помогла федеральная поддержка. Однако, по словам губернатора Станислава Воскресенского, она стала скорее прецедентом, поскольку прежде таких весомых юбилейных вливаний удостаивались только более крупные и известные города. И, чтобы обратить внимание на Юрьевец, соседние Шую, Кинешму и Плес, местные власти прилагали большие усилия к их появлению на карте событийного туризма страны. Теперь именно с Ивановской областью связаны такие масштабные мероприятия федерального уровня, как международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", марафон классической музыки "Кантата. Россия" и "Российская креативная неделя. Малый город".

Возродили в регионе и круизный туризм. В частности, Юрьевец в этом году принял 114 лайнеров и около 13,5 тысячи круизных туристов. И это в два больше, чем число жителей города.

За событиями потянулись и люди, и это главный итог: в город целыми семьями переезжают удаленщики из столиц, а местная молодежь, воодушевленная таким интересом к их родному городу, создала собственное творческое сообщество, которое принимает активное участие в духовной жизни Юрьевца и формировании новой городской среды.

Вообще в теме развития малых городов главная роль – у активного, неравнодушного местного сообщества, убежден Станислав Воскресенский.

"Можно заниматься малыми городами с уровня правительства, но без сообществ в городах успеха не будет – без людей – локальных драйверов, коих в России много, я это вижу на примере Ивановской области. Ключевые люди в этом смысле – предприниматели и неравнодушные семьи, которые любят малые города, не хотят уезжать или наоборот приехали, чувствуют малые города своей новой или старой малой родиной и их развивают", – отмечает он.

Гаврилов Посад: синергия отраслевых программ

Для маленького сельскохозяйственного городка Гаврилова Посада выбрали другой путь – путь синергии различных отраслевых программ с опорой на комплексный подход. Используя возможности федеральных программ по развитию сельских территорий, благоустройству, созданию качественной городской среды, капремонту социальных объектов и дорог, здесь добились потрясающих успехов. Так, по итогам 2024 года Гаврилов Посад занял первое место в рейтинге Минстроя России по качеству городской среды в Ивановской области. Показательно, что малый город опередил в этом списке областной центр.

© Фото : правительство Ивановской области Гаврилов Посад – пример комплексного подхода к развитию малых городов и реализации возможностей нескольких отраслевых программ © Фото : правительство Ивановской области Гаврилов Посад – пример комплексного подхода к развитию малых городов и реализации возможностей нескольких отраслевых программ

Перемены к лучшему оживили бизнес и туризм. Новый виток развития получило сельское хозяйство – ведущая отрасль района. В добрые дела включились предприниматели, взяв на себя обновление фасадов и витрин в историческом центре. Наконец, в город пустили комфортные и быстрые поезда "Орланы".

Визитной карточкой города стал музейно-дегустационный центр в здании бывшего конного дворцового завода. Сейчас на его территории расположен музей русских национальных напитков, который принимает до 36 тысяч гостей в год.

А еще здесь решили проводить ежегодный "Праздник русских традиций", который связан с разведением в Гавриловом Посаде лошадей породы Владимирский тяжеловоз.

Преобразования в городе дали второе дыхание сельскому хозяйству, а сам Гаврилов Посад стал центром компетенций для АПК. Сегодня в районе развиваются все направления – от фермерства и растениеводства до современных и высокотехнологичных молочных и свиноводческих комплексов. Причем по некоторым показателям эта территория не уступает южным.

Палех: ставка на возрождение иконописи и лаковой миниатюры

Особый путь и у Палеха, славящегося традициями русской иконописи и лаковой миниатюры. Стратегия возрождения, казалось бы, очевидна: сохранять уникальный промысел и развивать его, используя экономику наследия. Но не все так просто.

© Фото : Андрей Белавин Преображение Крестовоздвиженского сквера в Палехе стало отправной точкой для возрождения села-академии Преображение Крестовоздвиженского сквера в Палехе стало отправной точкой для возрождения села-академии © Фото : Андрей Белавин 1 из 2 © Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области Возрожденные "Мастерские" в Палехе – "сердце" местных художников Возрожденные "Мастерские" в Палехе – "сердце" местных художников © Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области 2 из 2 Преображение Крестовоздвиженского сквера в Палехе стало отправной точкой для возрождения села-академии © Фото : Андрей Белавин 1 из 2 Возрожденные "Мастерские" в Палехе – "сердце" местных художников © Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области 2 из 2

Палех называют "селом-академией" (документально – это поселок городского типа). Каждый седьмой житель здесь – художник. Однако в постперестроечный период палехские мастерские пришли в упадок. А их историческое здание и вовсе могло исчезнуть. Только в 2018 году его начали восстанавливать по архивным фотографиям, тщательно сохраняя детали.

Чтобы вдохнуть жизнь и в мастерские, и в само поселение, понадобились и другие преобразования, суть которых все та же – комфортные условия для жизни людей. То есть благоустройство поселка, ремонт дорог, обеспечение транспортной доступности и развитая социальная сфера.

Сегодня "Мастерские" – это культурный центр. Сердце Палеха, где мастера, сохраняя традиции, ищут новые формы знаменитой миниатюры в узнаваемом палехском стиле. А еще мастерские стали площадкой первой сельской биеннале современного искусства "Преображение", на которую съезжаются художники и ценители промысла не только из России, но и из-за рубежа.

Устранение системных барьеров и другие вопросы на перспективу

Продолжая работу по развитию малых городов у себя в регионе, губернатор Ивановской области выходит на экспертные площадки с рядом дискуссионных вопросов, которые требуют настройки государственного регулирования. В частности, это касается налогов на удаленную работу, ведь человек потребляет социальные услуги там, где проживает, а не там, куда уходят его налоговые отчисления.

© Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области Сегодня малые города все чаще становятся альтернативой мегаполисам, вместо активного ритма жизни - тишина и комфорт © Фото : центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области Сегодня малые города все чаще становятся альтернативой мегаполисам, вместо активного ритма жизни - тишина и комфорт

Второй важный вопрос, по мнению Воскресенского, касается особого подхода в работе с объектами культурного наследия.

"Если мы хотим, чтобы там была жизнь, недостаточно за рубль передать эти объекты инвесторам. Надо разгрузить регулирование, чтобы преображать, сохраняя дух места", – подчеркивает губернатор.