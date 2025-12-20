Глава МИД Сейшел оценил перспективы торгового партнерства с Россией

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия и Сейшельские острова могут добиться больших результатов в рамках торгового партнерства, заявил РИА Новости глава МИД африканской страны Барри Фор на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире.
Министра спросили об основных направлениях развития между Россией и Сейшелами.
"Я думаю, что главным направлением является туризм. Россия очень часто выступает первым рынком и имеет потенциал для привлечения ещё большего числа туристов на Сейшельские острова. Так что туризм - это одно из направлений. Мы можем сделать больше в сфере торговли", - заявил министр.
Как он отметил, страна традиционно пользуется поддержкой России в сферах образования и морской безопасности.
"Что для нас важно, поскольку мы подвергаемся пиратству в западной части Индийского океана и очень ценим роль России в патрулировании северо-западной части Индийского океана, как это было в прошлом. И мы надеемся, что это может продлиться и в будущем", - отметил он.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
