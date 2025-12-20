Россия готова предложить Африке разработки в энергетике, заявил Лавров

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия готова предложить африканским странам передовые разработки в электроэнергетике, геологоразведке, а также в освоении космоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подлинный экономический суверенитет невозможен без инновационных технологических решений и соответствующего кадрового сопровождения. Мы готовы предложить партнерам передовые разработки в машиностроении, электроэнергетике, геологоразведке, фармацевтике, а также в высокотехнологичных областях, включая цифровые технологии и освоение космоса", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.