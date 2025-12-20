Рейтинг@Mail.ru
Россия готова предложить Африке разработки в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
16:05 20.12.2025
Россия готова предложить Африке разработки в энергетике, заявил Лавров
Россия готова предложить Африке разработки в энергетике, заявил Лавров
экономика, россия, сергей лавров, африка
Экономика, Россия, Сергей Лавров, Африка
Россия готова предложить Африке разработки в энергетике, заявил Лавров

Лавров: Россия готова предложить странам Африки разработки в электроэнергетике

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия готова предложить африканским странам передовые разработки в электроэнергетике, геологоразведке, а также в освоении космоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подлинный экономический суверенитет невозможен без инновационных технологических решений и соответствующего кадрового сопровождения. Мы готовы предложить партнерам передовые разработки в машиностроении, электроэнергетике, геологоразведке, фармацевтике, а также в высокотехнологичных областях, включая цифровые технологии и освоение космоса", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
ЭкономикаРоссияСергей ЛавровАфрика
 
 
