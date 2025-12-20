Рейтинг@Mail.ru
Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат - РИА Новости, 20.12.2025
08:33 20.12.2025
Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат
Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат
экономика, россия, камчатка, чукотка, общество
Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке - почти на 40 тысяч рублей за последний год, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных.
Так, жители Камчатки в сентябре текущего года стали получать на 38 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чукотки - на 28 тысяч, а Магаданской области - на 26 тысяч рублей. В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край - на 20 тысяч рублей.
Средние зарплаты на Сахалине увеличились за последний год на 19 тысяч рублей, в Московской области - на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии - на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область - на 14 тысяч рублей.
Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей).
В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
