Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета - РИА Новости, 20.12.2025
12:04 20.12.2025 (обновлено: 12:13 20.12.2025)
Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
санкт-петербург
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
экономика
санкт-петербург, владимир путин, россия, евразийский экономический союз, экономика
Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Двадцать первого декабря 2025 года в Санкт-Петербурге Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе заседания имеется в виду обсудить актуальные вопросы деятельности ЕврАзЭс (Евразийского экономического сообщества), наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией.
"Это не навсегда". Путин предсказал будущее России
"Это не навсегда". Путин предсказал будущее России
Санкт-ПетербургВладимир ПутинРоссияЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала