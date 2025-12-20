https://ria.ru/20251220/putin-2063489874.html
Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2025
