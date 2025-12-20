Опрос показал, сколько россиян хотят отправиться в путешествие на Новый год

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин хотел бы провести январские каникулы за пределами своего родного города: чаще всего в качестве самых желанных направлений среди городов страны называли Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Каждый второй мечтает провести январские каникулы за пределами своего родного города (56%). Остаться дома планируют 30% опрошенных. 14% затруднились с ответом", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Женщины несколько чаще мужчин делились мечтами о путешествии (58% и 55% соответственно), тогда как мужчины чуть чаще предпочитают домашний отдых (31% против 28% среди россиянок).

Среди конкретных направлений для путешествия на январские праздники безоговорочными лидерами остаются две столицы: Москву мечтают посетить 15%, Санкт-Петербург - 14% респондентов. 7% опрошенных хотят в Сочи , 6% - на Байкал , 5% - в Калининград . Женщины чаще мужчин мечтают о каникулах в Москве (17% и 12% соответственно), Санкт-Петербурге (17% и 11%), Калининградской области (7% и 4%), а также в Крыму (6% и 2%). Представители сильного пола чаще россиянок выбирают Сочи (9% и 5%).