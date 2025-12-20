Эпштейн держал портрет Клинтона в платье Левински в таунхаусе в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Скандальный финансист Джеффри Эпштейн в комнате видеонаблюдения своего таунхауса в Нью-Йорке держал портрет бывшего президента Билла Клинтона в синем платье Моники Левински, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы.
Из снимков, сделанных во время обыска, следует, что в таунхаусе финансиста была отдельная комната, в которой стояли экраны, транслировавшие записи видеонаблюдения. При входе в эту комнату посетителей встречал портрет Клинтона, в котором он во фривольной позе сидит на стуле в Овальном кабинете, свесив ноги, на которые надеты красные туфли, а сам облачен в синее платье, ставшее символом сексуального скандала с участием действующего тогда президента. На сатирическом портрете Клинтон с ухмылкой смотрит на зрителя и указывает пальцем.
Стажерка Белого дома Моника Левински, с которой Клинтон состоял во внебрачной связи, в 1998 году передала следователям синее платье со следами спермы президента, что и стало одним из основных доказательств их отношений несмотря на то, что демократ изначально их отрицал.
Данный портрет был написан австралийской художницей Петриной Райан-Клейд в 2012 году. Она продала его на аукционе в Нью-Йорке за 1300 долларов, имени покупателя художница, с ее слов, не знала.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении Клинтона. В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.
Имя Клинтона неоднократно фигурирует в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах по делу финансиста содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
В США по делу Эпштейна опубликовали паспорта украинок и россиянки
18 декабря, 22:42