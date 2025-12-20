Рейтинг@Mail.ru
12:37 20.12.2025
Французский политик назвал выход из ЕС способом спасти сельское хозяйство
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что выход Франции из Евросоюза является единственным способом спасти сельское хозяйство страны на фоне возможного подписания в январе соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Лидер правой партии Нидерландов призвал к выходу страны из ЕС
7 августа, 15:26
"(Необходимо – ред.) включить frexit во все области борьбы, поскольку нет никакого другого решения для спасения нашего французского сельского хозяйства!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик призвал фермеров усилить акции протеста и заблокировать главный продовольственный рынок Рюнжи на юге Парижа.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
18 декабря, 12:38
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
18 декабря, 12:38
 
