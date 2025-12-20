Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/poezd-2063521510.html
Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов
Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов - РИА Новости, 20.12.2025
Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки трех пассажирских поездов в Архангельской области в субботу, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:59:00+03:00
2025-12-20T14:59:00+03:00
происшествия
архангельск
архангельская область
москва
северо-западная транспортная прокуратура
северная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251220/bpl-2063488964.html
архангельск
архангельская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельск, архангельская область, москва, северо-западная транспортная прокуратура, северная железная дорога
Происшествия, Архангельск, Архангельская область, Москва, Северо-Западная транспортная прокуратура, Северная железная дорога
Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов

В Архангельской области возобновили движение поездов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки трех пассажирских поездов в Архангельской области в субботу, сообщили в ведомстве.
"На участке Кеньга – Малька – Хомогорская Северной железной дороги по причине технической неисправности допущены задержки поездов из Москвы, Котласа и Онеги в Архангельск", - говорится в сообщении.
В прокуратуре предупредили, что возможны задержки по направлениям СеверодвинскВологда, Архангельск – Обозерская, Санкт-Петербург – Архангельск.
К середине субботы движение восстановили, отметили в ведомстве.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
Вчера, 11:47
 
ПроисшествияАрхангельскАрхангельская областьМоскваСеверо-Западная транспортная прокуратураСеверная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала