Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов
Прокуратура Архангельской области проведет проверку после задержи поездов
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки трех пассажирских поездов в Архангельской области в субботу, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 20.12.2025
