Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС
Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 20.12.2025
Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T21:49:00+03:00
2025-12-20T21:49:00+03:00
2025-12-20T21:55:00+03:00
киргизия
санкт-петербург
садыр жапаров
евразийский экономический союз (еаэс)
киргизия
санкт-петербург
