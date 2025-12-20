Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС
21:49 20.12.2025 (обновлено: 21:55 20.12.2025)
Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС
Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС

БИШКЕК, 20 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург. Президента Садыра Жапарова встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
18 декабря, 12:38
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
18 декабря, 12:38
 
КиргизияСанкт-ПетербургСадыр ЖапаровЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)
 
 
