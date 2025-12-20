Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами

"В результате шумного пиротехнического мероприятия одна из жительниц дома сделала компании замечание, в ходе завязавшегося конфликта пнула ногой канистру с керосином. В результате чего 27-летний участник мероприятия получил ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба.