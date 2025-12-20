https://ria.ru/20251220/peterburg-2063537140.html
Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами
Участник фаер-шоу госпитализирован с ожогами после выступления в Петербурге после того, как недовольная жительница пнула канистру с бензином, сообщает... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:44:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
2025
Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами
