Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами - РИА Новости, 20.12.2025
16:44 20.12.2025
Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами
Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами
Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Участник фаер-шоу госпитализирован с ожогами после выступления в Петербурге после того, как недовольная жительница пнула канистру с бензином, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"В результате шумного пиротехнического мероприятия одна из жительниц дома сделала компании замечание, в ходе завязавшегося конфликта пнула ногой канистру с керосином. В результате чего 27-летний участник мероприятия получил ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что 45-летняя петербурженка была задержана. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
