В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае
В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае
2025-12-20T13:46:00+03:00
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Россиянин задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в жестоком убийстве в Дубае девушки, которую он преследовал после прерванных отношений, сообщили
в СК России.
"В Санкт-Петербурге
задержан мужчина, обвиняемый в убийстве девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах. <...> Установлен обвиняемый в убийстве (часть первая статьи 105 УК России
) 25-летней девушки, тело которой было обнаружено в отеле в городе Дубае
. Им оказался 41-летний гражданин России", — говорится в сообщении в Telegram-канале СК
.
По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года мужчина, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом по жизненно важным органам, в результате чего девушка скончалась. После совершения убийства мужчина покинул страну и по возвращении в город Санкт-Петербург был задержан.
Правоохранители отметили, что в настоящее время при содействии коллег из правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.