В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года мужчина, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом по жизненно важным органам, в результате чего девушка скончалась. После совершения убийства мужчина покинул страну и по возвращении в город Санкт-Петербург был задержан.