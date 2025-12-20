Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае - РИА Новости, 20.12.2025
13:46 20.12.2025 (обновлено: 14:17 20.12.2025)
В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае
В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае
Россиянин задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в жестоком убийстве в Дубае девушки, которую он преследовал после прерванных отношений, сообщили в СК России. РИА Новости, 20.12.2025
2025
В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россиянин задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в жестоком убийстве в Дубае девушки, которую он преследовал после прерванных отношений, сообщили в СК России.
Санкт-Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в убийстве девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах. <...> Установлен обвиняемый в убийстве (часть первая статьи 105 УК России) 25-летней девушки, тело которой было обнаружено в отеле в городе Дубае. Им оказался 41-летний гражданин России", — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года мужчина, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом по жизненно важным органам, в результате чего девушка скончалась. После совершения убийства мужчина покинул страну и по возвращении в город Санкт-Петербург был задержан.
Правоохранители отметили, что в настоящее время при содействии коллег из правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.
