Рейтинг@Mail.ru
Орбан высмеял политиков ЕС роликом с темой из "Охотников за привидениями" - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 20.12.2025 (обновлено: 08:15 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/orban-2063454836.html
Орбан высмеял политиков ЕС роликом с темой из "Охотников за привидениями"
Орбан высмеял политиков ЕС роликом с темой из "Охотников за привидениями" - РИА Новости, 20.12.2025
Орбан высмеял политиков ЕС роликом с темой из "Охотников за привидениями"
Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик с кадрами встречи политиков фракции Европарламента "Патриоты за Европу", а также главой Еврокомиссии Урсулой РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T01:30:00+03:00
2025-12-20T08:15:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
чехия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063470540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b7b35d4b051675bb0292b10291741c6.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063414719.html
венгрия
брюссель
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ролик с темой из фильма "Охотники за привидениями"
Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик с кадрами встречи политиков фракции Европарламента "Патриоты за Европу", а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем под саундтрек из фильма "Охотники за приведениями".
2025-12-20T01:30
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063470540_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e22ca3ce8d4b8f4c8d362c352afe2658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, чехия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Брюссель, Чехия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Орбан высмеял политиков ЕС роликом с темой из "Охотников за привидениями"

Орбан высмеял Мерца и фон дер Ляйен видео с темой из "Охотников за привидениями"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик с кадрами встречи политиков фракции Европарламента "Патриоты за Европу", а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем под саундтрек из фильма "Охотники за приведениями".
В видеоролике, опубликованном в соцсети Х, премьер Бельгии Барт де Вевер говорит, что ждет Орбана и хочет с ним кое-что обсудить, потом показываются кадры прибытия самого Орбана на встречу "Патриотов за Европу" в Брюсселе, в частности, его приветствие вновь вступившего в должность премьера Чехии Андрея Бабиша.
Также в видео под музыку Рея Паркера-младшего показываются кадры прибытия фон дер Ляйен на саммит ЕС и начала самого саммита, где рядом с ней сидит Мерц.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом
Вчера, 19:28
 
В миреВенгрияБрюссельЧехияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала