Орбан высмеял политиков ЕС роликом с темой из "Охотников за привидениями"

БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик с кадрами встречи политиков фракции Европарламента "Патриоты за Европу", а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем под саундтрек из фильма "Охотники за приведениями".
В видеоролике, опубликованном в соцсети Х, премьер Бельгии Барт де Вевер говорит, что ждет Орбана и хочет с ним кое-что обсудить, потом показываются кадры прибытия самого Орбана на встречу "Патриотов за Европу" в Брюсселе, в частности, его приветствие вновь вступившего в должность премьера Чехии Андрея Бабиша.
Также в видео под музыку Рея Паркера-младшего показываются кадры прибытия фон дер Ляйен на саммит ЕС и начала самого саммита, где рядом с ней сидит Мерц.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом
Вчера, 19:28