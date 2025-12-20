https://ria.ru/20251220/obraschenie-2063457452.html
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину - РИА Новости, 20.12.2025
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
Обращение ульяновца к президенту России Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне XIX века, может быть связано со сферами городского РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:27:00+03:00
2025-12-20T02:27:00+03:00
2025-12-20T12:33:00+03:00
ульяновск
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063321998.html
ульяновск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Ульяновск, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
РИА Новости: обращение ульяновца к Путину связано со сферой городского хозяйства
САМАРА, 20 дек — РИА Новости. Обращение ульяновца к президенту России Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне XIX века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска.
В пятницу во время прямой линии Путин
зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске
живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?"
В пятницу в администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения.
"Мы понимаем, что есть вопросы в сфере городского хозяйства, общественного транспорта. Обращение могло быть связано с этими сферами", — сообщили в администрации города.