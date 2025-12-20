Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото

Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину

САМАРА, 20 дек — РИА Новости. Обращение ульяновца к президенту России Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне XIX века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска.

В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?"

В пятницу в администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения.