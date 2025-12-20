Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 20.12.2025 (обновлено: 12:33 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/obraschenie-2063457452.html
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину - РИА Новости, 20.12.2025
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину
Обращение ульяновца к президенту России Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне XIX века, может быть связано со сферами городского РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:27:00+03:00
2025-12-20T12:33:00+03:00
ульяновск
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063321998.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Ульяновск, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Раскрыто, с чем может быть связано обращение жителя Ульяновска к Путину

РИА Новости: обращение ульяновца к Путину связано со сферой городского хозяйства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 20 дек — РИА Новости. Обращение ульяновца к президенту России Владимиру Путину, в котором он написал о жизни в Ульяновске на уровне XIX века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска.
В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?"
В пятницу в администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения.
"Мы понимаем, что есть вопросы в сфере городского хозяйства, общественного транспорта. Обращение могло быть связано с этими сферами", — сообщили в администрации города.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин пообещал обсудить вопрос общественного транспорта в Ульяновске
Вчера, 16:00
 
УльяновскРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала