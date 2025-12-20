Люди узнают о тысячах межзвездных объектов через 30 лет, считает ученый

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в разговоре с РИА Новости не исключил в будущем прорыв в технологиях, который позволит обнаруживать межзвёздные объекты гораздо чаще, а через несколько десятков лет человечеству станет известно о тысячах таких тел.

Сейчас известно лишь о трёх межзвёздных объектах. Третий открытый из них - комета 3I/ATLAS, она в пятницу прошла максимально близкую к Земле точку своей траектории (на расстоянии 269 миллионов километров), после чего будет медленно отдаляться, а затем навсегда покинет окрестности Солнечной системы.

"Может быть, через 30 лет будем знать о 6 тысячах межзвёздных объектов. Никто из фантастов ведь не мог этого предвидеть, даже из самых отчаянных", - сказал Эйсмонт.