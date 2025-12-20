Рейтинг@Mail.ru
Люди узнают о тысячах межзвездных объектов через 30 лет, считает ученый - РИА Новости, 20.12.2025
03:31 20.12.2025
Люди узнают о тысячах межзвездных объектов через 30 лет, считает ученый
Люди узнают о тысячах межзвездных объектов через 30 лет, считает ученый - РИА Новости, 20.12.2025
Люди узнают о тысячах межзвездных объектов через 30 лет, считает ученый
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в разговоре с РИА Новости не исключил в будущем прорыв в технологиях,... РИА Новости, 20.12.2025
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Люди узнают о тысячах межзвездных объектов через 30 лет, считает ученый

РИА Новости: человек будет знать о тысячах межзвездных объектов через 30 лет

Звездное небо
Звездное небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в разговоре с РИА Новости не исключил в будущем прорыв в технологиях, который позволит обнаруживать межзвёздные объекты гораздо чаще, а через несколько десятков лет человечеству станет известно о тысячах таких тел.
Сейчас известно лишь о трёх межзвёздных объектах. Третий открытый из них - комета 3I/ATLAS, она в пятницу прошла максимально близкую к Земле точку своей траектории (на расстоянии 269 миллионов километров), после чего будет медленно отдаляться, а затем навсегда покинет окрестности Солнечной системы.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Разговор Путина о комете напоминает об астероидной опасности, заявил ученый
Вчера, 22:18
"Может быть, через 30 лет будем знать о 6 тысячах межзвёздных объектов. Никто из фантастов ведь не мог этого предвидеть, даже из самых отчаянных", - сказал Эйсмонт.
В качестве примера он привёл изучение экзопланет, то есть планет у других звёзд, кроме Солнца. Тридцать лет назад человечеству не было известно ни об одной такой планете, но сейчас количество известных экзопланет превышает 6 тысяч. Причём в последнее время наблюдается "взрывообразный рост" их обнаружения.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый
Вчера, 19:10
 
Земля
Российская академия наук
 
 
