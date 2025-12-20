https://ria.ru/20251220/mironov-2063464258.html
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России - РИА Новости, 20.12.2025
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России
Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:26:00+03:00
2025-12-20T05:26:00+03:00
2025-12-20T05:26:00+03:00
россия
кавказ
сергей миронов
владимир путин
справедливая россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
В России
20 декабря ежегодно в отмечается День работника органов безопасности РФ.
"Вместе со страной чекисты проходили через тяжелые испытания, но всегда оставались верными долгу и присяге. Во многом именно благодаря их усилиям в 90-е и 2000-е удалось победить терроризм на Кавказе
и не дать ему поднять голову в других регионах. Находили террористов везде и мочили в сортире, как и обещал Владимир Путин
. Тоже, кстати, выходец из разведки, что для нашей страны огромный плюс и преимущество", - сказал Миронов
.
Политик рассказал, что для него и многих людей его поколения чекисты всегда были предметом особой гордости.
"С момента своего основания в лихие годы Гражданской войны сотрудники службы госбезопасности решали самые сложные, чрезвычайные задачи. Причем как в условиях мирного, так и военного времени. Подвиги героев Великой Отечественной войны до сих пор вдохновляют миллионы людей в России", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, в настоящее время сотрудники ФСБ
и других спецслужб снова решают задачи повышенной сложности и повышенного риска, и для них нет понятия линии фронта - это линия проходит везде, где есть интересы России и ее граждан.
"Отечество, верность и честь для них - превыше всего! Они вносят свой важный вклад в общую победу, некоторые отдают ради этого всё…Вечная память павшим защитникам Родины! Здоровья, сил и успехов всем работникам органов госбезопасности! С праздником!" - подытожил Миронов.