Рейтинг@Mail.ru
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/mironov-2063464258.html
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России - РИА Новости, 20.12.2025
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России
Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:26:00+03:00
2025-12-20T05:26:00+03:00
россия
кавказ
сергей миронов
владимир путин
справедливая россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061775210.html
https://ria.ru/20251209/mironov-2060870440.html
россия
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кавказ, сергей миронов, владимир путин, справедливая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Кавказ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Справедливая Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России

Миронов: опыт Путина в разведке является большим преимуществом для РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
В России 20 декабря ежегодно в отмечается День работника органов безопасности РФ.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Миронов предложил включить в курс истории описание операций СВО
13 декабря, 00:21
"Вместе со страной чекисты проходили через тяжелые испытания, но всегда оставались верными долгу и присяге. Во многом именно благодаря их усилиям в 90-е и 2000-е удалось победить терроризм на Кавказе и не дать ему поднять голову в других регионах. Находили террористов везде и мочили в сортире, как и обещал Владимир Путин. Тоже, кстати, выходец из разведки, что для нашей страны огромный плюс и преимущество", - сказал Миронов.
Политик рассказал, что для него и многих людей его поколения чекисты всегда были предметом особой гордости.
"С момента своего основания в лихие годы Гражданской войны сотрудники службы госбезопасности решали самые сложные, чрезвычайные задачи. Причем как в условиях мирного, так и военного времени. Подвиги героев Великой Отечественной войны до сих пор вдохновляют миллионы людей в России", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, в настоящее время сотрудники ФСБ и других спецслужб снова решают задачи повышенной сложности и повышенного риска, и для них нет понятия линии фронта - это линия проходит везде, где есть интересы России и ее граждан.
"Отечество, верность и честь для них - превыше всего! Они вносят свой важный вклад в общую победу, некоторые отдают ради этого всё…Вечная память павшим защитникам Родины! Здоровья, сил и успехов всем работникам органов госбезопасности! С праздником!" - подытожил Миронов.
Герб России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Миронов назвал герб России символом суверенитета страны
9 декабря, 16:34
 
РоссияКавказСергей МироновВладимир ПутинСправедливая РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала