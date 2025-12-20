Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

России 20 декабря ежегодно в отмечается День работника органов безопасности РФ.

"Вместе со страной чекисты проходили через тяжелые испытания, но всегда оставались верными долгу и присяге. Во многом именно благодаря их усилиям в 90-е и 2000-е удалось победить терроризм на Кавказе и не дать ему поднять голову в других регионах. Находили террористов везде и мочили в сортире, как и обещал Владимир Путин . Тоже, кстати, выходец из разведки, что для нашей страны огромный плюс и преимущество", - сказал Миронов

Политик рассказал, что для него и многих людей его поколения чекисты всегда были предметом особой гордости.

"С момента своего основания в лихие годы Гражданской войны сотрудники службы госбезопасности решали самые сложные, чрезвычайные задачи. Причем как в условиях мирного, так и военного времени. Подвиги героев Великой Отечественной войны до сих пор вдохновляют миллионы людей в России", - добавил лидер партии.

По словам Миронова, в настоящее время сотрудники ФСБ и других спецслужб снова решают задачи повышенной сложности и повышенного риска, и для них нет понятия линии фронта - это линия проходит везде, где есть интересы России и ее граждан.