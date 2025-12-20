Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/magate-2063505532.html
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов - РИА Новости, 20.12.2025
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов
МАГАТЭ не исключает отказ Ирана от расширенных инспекций его ядерных объектов, но надеется, что этого удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:34:00+03:00
2025-12-20T13:34:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
вена
рафаэль гросси
магатэ
оон
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20251220/magate-2063471669.html
https://ria.ru/20251217/lavrov-2062753699.html
иран
тегеран (город)
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), вена, рафаэль гросси, магатэ, оон, бушерская аэс
В мире, Иран, Тегеран (город), Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН, Бушерская АЭС
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов

Гросси не исключил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ не исключает отказ Ирана от расширенных инспекций его ядерных объектов, но надеется, что этого удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Мы обязаны рассматривать все возможные сценарии. Было бы неосмотрительно этого не делать. Поэтому мы рассматриваем любые варианты. Могу лишь сказать, что надеюсь, этого никогда не произойдет, потому что это означало бы открытое и полное существенное нарушение Ираном своих обязательств по ДНЯО", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, обсуждает ли МАГАТЭ сценарий, при котором Иран может полностью отказаться от расширенных инспекций и ограничить доступ международных экспертов к своим ядерным объектам.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране
Вчера, 08:24
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
МАГАТЭ может прийти к соглашению с Ираном, заявил Лавров
17 декабря, 19:16
 
В миреИранТегеран (город)ВенаРафаэль ГроссиМАГАТЭООНБушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала