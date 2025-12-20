МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ не исключает отказ Ирана от расширенных инспекций его ядерных объектов, но надеется, что этого удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Мы обязаны рассматривать все возможные сценарии. Было бы неосмотрительно этого не делать. Поэтому мы рассматриваем любые варианты. Могу лишь сказать, что надеюсь, этого никогда не произойдет, потому что это означало бы открытое и полное существенное нарушение Ираном своих обязательств по ДНЯО", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, обсуждает ли МАГАТЭ сценарий, при котором Иран может полностью отказаться от расширенных инспекций и ограничить доступ международных экспертов к своим ядерным объектам.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
