МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране - РИА Новости, 20.12.2025
08:24 20.12.2025
МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране
МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам Ирана для проверки заявлений Тегерана, что там небезопасно и туда нельзя попасть, заявил в интервью РИА Новости...
2025-12-20T08:24:00+03:00
2025-12-20T08:24:00+03:00
МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране

Гросси: МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам Ирана для проверки заявлений Тегерана, что там небезопасно и туда нельзя попасть, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта. Эти три объекта очень важны с точки зрения переработки, конверсии и обогащения урана. Но ядерная программа Ирана этим не исчерпывается. У Ирана очень развитая ядерная программа с мощным научно-исследовательским компонентом и множеством других объектов на территории страны. Есть и атомная электростанция — "Бушер", а также планы по строительству новых, в том числе, если я не ошибаюсь, совместно с Россией. Поэтому работа продолжается во всех этих направлениях", - сказал он, комментируя вопрос о том, как Агентство планирует обосновывать свое дальнейшее присутствие в Иране и необходимость инспекций, учитывая заявление США о том, что все иранские ядерные объекты уничтожены.

Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном
15 декабря, 11:48
15 декабря, 11:48
Гросси отметил, что согласно ДНЯО и всеобъемлющему соглашению о гарантиях, Иран обязан предоставлять доступ к этим объектам.
"Это, собственно, и является частью нашего диалога. Потому что они говорят: "Это небезопасно, туда нельзя попасть". Но в таком случае вы должны допустить инспекторов, чтобы они подтвердили, что туда действительно невозможно попасть. Именно такой диалог мы сейчас ведем, и я надеюсь, что нам удастся добиться определенного прогресса", - заключил глава МАГАТЭ.

Ранее в Пентагоне заявили, что военная операция США привела к полному уничтожению ядерных объектов Ирана и существенному откату его возможностей в данной сфере.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов. Посол Ирана в России Казем Джалали, в свою очередь, заявлял, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб и в Тегеране намерены продолжить развитие своей программы мирного атома.
Россия и Иран обсуждали восстановление отношений с МАГАТЭ, заявил Лавров
15 декабря, 21:54
15 декабря, 21:54
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
МАГАТЭ не получало от Ирана данных об обогащенном уране, заявил Гросси
03:20
03:20
 
В миреИранСШАТегеран (город)Рафаэль ГроссиДональд ТрампКазем ДжалалиМАГАТЭБушерская АЭСМинистерство обороны США
 
 
