МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране

"Прежде всего, у Ирана есть гораздо больше, чем эти три объекта. Эти три объекта очень важны с точки зрения переработки, конверсии и обогащения урана. Но ядерная программа Ирана этим не исчерпывается. У Ирана очень развитая ядерная программа с мощным научно-исследовательским компонентом и множеством других объектов на территории страны. Есть и атомная электростанция — "Бушер", а также планы по строительству новых, в том числе, если я не ошибаюсь, совместно с Россией. Поэтому работа продолжается во всех этих направлениях", - сказал он, комментируя вопрос о том, как Агентство планирует обосновывать свое дальнейшее присутствие в Иране и необходимость инспекций, учитывая заявление США о том, что все иранские ядерные объекты уничтожены.