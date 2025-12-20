Лавров напомнил закон физики, комментируя санкции против России

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции Запада против России.

"Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии", - сказал он по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.