Рейтинг@Mail.ru
Лавров напомнил закон физики, комментируя санкции против России - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063564374.html
Лавров напомнил закон физики, комментируя санкции против России
Лавров напомнил закон физики, комментируя санкции против России - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров напомнил закон физики, комментируя санкции против России
Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:31:00+03:00
2025-12-20T20:31:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063559756_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_8d8acb536414da88b604f3e049ca2350.jpg
https://ria.ru/20251220/afrika-2063560549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063559756_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_efdeda280aec6759927be64900439020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров напомнил закон физики, комментируя санкции против России

Лавров о санкциях против России: на каждое действие найдется противодействие

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции Запада против России.
"Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии", - сказал он по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров
Вчера, 19:54
 
РоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала