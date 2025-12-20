В Каире обсудили укрепление независимости африканских стран, заявил Лавров

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Участники Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в ходе своей работы уделили отдельное внимание задачам укрепления независимости африканских стран, их прав на независимое развитие и самостоятельный выбор партнеров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Значительное внимание уделено в нашем совместном заявлении задачам укрепления независимости, прежде всего в экономической сфере, наших африканских друзей. Защита их прав на независимое экономическое развитие, самостоятельный выбор партнеров и сфер приложения своих усилий на внешнем контуре будет способствовать отражению в нашем совместном заявлении четкой поддержки недавно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о том, чтобы объявить 14 декабря днем противодействия колониализму во всех его формах и проявлениях", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Лавров участвует в Каире во Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.