В Каире обсудили укрепление независимости африканских стран, заявил Лавров

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Участники Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в ходе своей работы уделили отдельное внимание задачам укрепления независимости африканских стран, их прав на независимое развитие и самостоятельный выбор партнеров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.