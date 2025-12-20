Рейтинг@Mail.ru
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063562294.html
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров
Россия сотрудничает с государствами Африки в соответствии с международно-правовой основой, в отличие от тех, кто пытается продолжать неоколониальную политику и... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:09:00+03:00
2025-12-20T20:09:00+03:00
в мире
россия
африка
египет
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063559756_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_8d8acb536414da88b604f3e049ca2350.jpg
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063560978.html
https://ria.ru/20251220/afrika-2063560549.html
россия
африка
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063559756_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_efdeda280aec6759927be64900439020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, египет, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Африка, Египет, Сергей Лавров, ООН
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров

Лавров: РФ сотрудничает с Африкой по правилам, в отличие от неоколонизаторов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия сотрудничает с государствами Африки в соответствии с международно-правовой основой, в отличие от тех, кто пытается продолжать неоколониальную политику и диктовать свою волю, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В отличие от тех, кто пытается продолжать колониальную, неоколониальную политику, диктовать свою волю всем остальным, у нас с африканскими друзьями есть в наших позициях прочная международно-правовая основа", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты по итогам Второй министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров: конференция в Каире поможет подготовиться к саммиту Россия — Африка
Вчера, 19:57
Как отметил министр, российская сторона и державы Африки в своих отношениях руководствуются уставом ООН, положениями об уважении суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела друг друга.
"И здесь наше дело правое, и победа будет за нами", - заключил Лавров.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров
Вчера, 19:54
 
В миреРоссияАфрикаЕгипетСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала