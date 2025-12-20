https://ria.ru/20251220/lavrov-2063562294.html
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров
Россия сотрудничает с государствами Африки в соответствии с международно-правовой основой, в отличие от тех, кто пытается продолжать неоколониальную политику и... РИА Новости, 20.12.2025
Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров
