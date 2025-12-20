Россия сотрудничает с Африкой не как неоколонизаторы, заявил Лавров

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия сотрудничает с государствами Африки в соответствии с международно-правовой основой, в отличие от тех, кто пытается продолжать неоколониальную политику и диктовать свою волю, заявил глава МИД России Сергей Лавров.