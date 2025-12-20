Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 20.12.2025 (обновлено: 18:50 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063551482.html
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление объема торговли двух... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:19:00+03:00
2025-12-20T18:50:00+03:00
в мире
россия
тунис (страна)
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251220/dolja-2063520898.html
россия
тунис (страна)
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, тунис (страна), каир (город), сергей лавров
В мире, Россия, Тунис (страна), Каир (город), Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли

Лавров обсудит с главой МИД Туниса Али Наффати восстановление объема торговли

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление объема торговли двух стран после небольшого снижения.
"Если говорить о двусторонних делах, то Тунис сейчас занял второе место по объему торговли с Россией среди стран Африки. В этом году, правда, есть небольше снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки", - сказал он на встрече на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях
Вчера, 14:56
 
В миреРоссияТунис (страна)Каир (город)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала