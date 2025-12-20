https://ria.ru/20251220/lavrov-2063551482.html
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление объема торговли двух... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
тунис (страна)
каир (город)
сергей лавров
россия
тунис (страна)
каир (город)
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление объема торговли двух стран после небольшого снижения.
"Если говорить о двусторонних делах, то Тунис
сейчас занял второе место по объему торговли с Россией
среди стран Африки
. В этом году, правда, есть небольше снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки", - сказал он на встрече на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире
.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи
в 2019 году и в Санкт-Петербурге
в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.