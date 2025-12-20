Рейтинг@Mail.ru
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения - РИА Новости, 20.12.2025
17:50 20.12.2025
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Каире поздравил своего коллегу из Республики Зимбабве Амона Мурвиру с днем рождения.
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения

Лавров поздравил главу МИД Зимбабве Амона Мурвиру с днем рождения

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Каире поздравил своего коллегу из Республики Зимбабве Амона Мурвиру с днем рождения.
"Это хорошая возможность обсудить тут нашу двустороннюю повестку, как мы можем углубить наше сотрудничество. Конечно, затронем региональные и международные вопросы. Поздравляю вас также с днем рождения", - сказал он на встрече с Мурвирой на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.
Мурвира, в свою очередь, поблагодарил российского министра за поздравление и отметил, что очень рад встрече.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
