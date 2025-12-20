https://ria.ru/20251220/lavrov-2063548876.html
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Каире поздравил своего коллегу из Республики Зимбабве Амона Мурвиру с днем рождения. РИА Новости, 20.12.2025
Лавров поздравил главу МИД Зимбабве с днем рождения
