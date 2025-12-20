https://ria.ru/20251220/lavrov-2063506258.html
Лавров принял участие в фотографировании перед Форумом Россия-Африка
Лавров принял участие в фотографировании перед Форумом Россия-Африка - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров принял участие в фотографировании перед Форумом Россия-Африка
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии совместного фотографирования перед началом пленарного заседания министерской конференции Форума... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
египет
каир (город)
сочи
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
египет
каир (город)
сочи
Новости
ru-RU
