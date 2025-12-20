https://ria.ru/20251220/lavrov-2063484443.html
Лавров начал встречу с президентом Египта в Каире
Лавров начал встречу с президентом Египта в Каире - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров начал встречу с президентом Египта в Каире
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:50:00+03:00
2025-12-20T10:50:00+03:00
2025-12-20T10:59:00+03:00
египет
каир (город)
египет
каир (город)
