Лавров начал встречу с президентом Египта в Каире - РИА Новости, 20.12.2025
10:50 20.12.2025 (обновлено: 10:59 20.12.2025)
Лавров начал встречу с президентом Египта в Каире
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
Лавров начал встречу с президентом Египта в Каире

© Фото : МИД РоссииПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.
Лавров прибыл в Каир в четверг вечером для участия во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. В пятницу у него состоялись переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Лавров обсудит с главой МИД Мавритании развитие двусторонних отношений
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
