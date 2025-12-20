В США опубликовали фото Клинтона с девушками по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, обнимающегося с девушками, опубликованы американским минюстом в рамках дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив базу данных ведомства.
Бывший глава государства на представленных снимках позирует с девушками, чьи лица скрыты при публикации, вдвоем либо в компании с другими людьми. Так, на одном из фото Клинтон запечатлен с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном, а также музыкантом и актрисой Дайаной Росс.
На другой фотографии Клинтон и британский музыкант Мик Джаггер вместе обнимают девушку на мероприятии в ресторане.
Также среди опубликованных фотографий есть снимки Клинтона вдвоем с девушками. На одной из них Клинтон сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука обвита вокруг шеи экс-президента и лежит у него на плече. Другой опубликованный снимок показывает бывшего главу государства в худи с капюшоном, который прижимает к себе девушку. Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты.
В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна
18 декабря, 22:03
Минюст также представил фотографии Клинтона в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто и не позволяет установить пол.
Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
В США по делу Эпштейна опубликовали паспорта украинок и россиянки
18 декабря, 22:42