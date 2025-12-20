Экс-советник Путина объяснил отставание России в IT-сфере ошибками СССР

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Принятые в СССР решения перейти со своей микроэлектроники на "импортозамещенную" и перестать развивать собственные технологии разрушили отечественную научную школу в этой сфере и в конечном итоге привели к зависимости страны от импортных поставок, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Клименко являлся советником президента РФ по вопросам развития интернета с 2016 по 2018 год.

"Наше государство тогда все понимало про выпуск тракторов, про надои, про зерно - но про IT оно не понимало ничего. И своим ученым в этой сфере не доверяло. К началу перестройки мы уже перешли с отечественной микроэлектроники на "импортозамещенную", - рассказал Клименко в интервью, опубликованном на сайте издания " Аргументы и факты ".

Экс-советник Владимира Путина подчеркнул, что на старте СССР компьютерную гонку "как раз выиграли" - в стране была "своя достойная техника", причем она принципиально отличалась от процессоров Intel.

"В США процессоры были двухадресные, а у нас трехадресные. И еще неизвестно, кто бы победил, если бы между ними устроили соревнование. Есть исследования, доказывающие, что наша модель была эффективнее. Но кто-то в Советском Союзе решил, что наша компьютерная техника отсталая. И что от ее развития нужно отказаться", - указал Клименко.

Он напомнил, что в 1970-е были запущены серии компьютеров ЕС -1010, ЕС-1020, ЕС-1045 - это были машины, полностью скопированные с машин IBM , "фактически клоны".

"Мы просто поспиливали и заново реструктурировали американские микросхемы. Такой вот обратный инжиниринг. И все стали делать уже на чужой элементной базе. Я считаю, что это была крупнейшая диверсия. Если бы мы развивали свою версию ЭВМ, то не подкузьмили бы так своей электронике. Продолжали бы все необходимое производить у себя, а не покупать у Тайваня . Думаю, когда в Америке узнали о таком решении, долго над нами смеялись", - заявил Клименко.

Затем началась эра персональных ЭВМ, и США стали быстро перестраиваться на выпуск "персоналок", а в СССР для этого уже не было "ни своих мощностей, ни своих идей". По словам экс-советника президента, переход на отечественный софт государственных органов уже в новейшей истории тоже шел не теми темпами, какими должен был: за пять лет после соответствующего указа главы государства, подписанного в 2010 году, на отечественное ПО перешло только одно ведомство.

Клименко выразил мнение, что после того, как в СССР "раздербанили свою научную школу в этой области", страна всегда будет зависеть от поставки импортных процессоров и не сможет "сделать компьютер" - лишь его отдельные части. В то же время России "нужны сотни тысяч процессоров, сотни тысяч видеокарт" для достижений в области искусственного интеллекта: их, по мнению Клименко, можно будет "только купить".