Овечкин мощным силовым приемом свалил канадца с ног

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце второго периода российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом. 40-летний форвард "Кэпиталз" встретил канадского защитника "Детройта" Джейкоба Бернарда-Докера и впечатал того в борт. Игрок "Ред Уингз" после пропущенного силового приема упал на лед, но оперативно поднялся на ноги.

Матч против "Детройта" стал для Овечкина 1526-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги российский нападающий догнал Райана Сутера и разделил с ним 20-е место рейтинга по этому показателю.