Овечкин мощным силовым приемом свалил канадца с ног

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
30:36 • Алексей Протас
48:30 • Мартин Фехервари
01:05 • Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
21:37 • Джеймс ван Римсдайк
25:55 • Эльмер Сёдерблум
(Марко Каспер, Альберт Йоханссон)
30:05 • Мориц Сейдер
57:10 • Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
В конце второго периода российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом. 40-летний форвард "Кэпиталз" встретил канадского защитника "Детройта" Джейкоба Бернарда-Докера и впечатал того в борт. Игрок "Ред Уингз" после пропущенного силового приема упал на лед, но оперативно поднялся на ноги.
Матч против "Детройта" стал для Овечкина 1526-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги российский нападающий догнал Райана Сутера и разделил с ним 20-е место рейтинга по этому показателю.
После первых двух периодов "Ред Уингз" обыгрывают "Кэпиталз" со счетом 4:1. Овечкин очков не набрал.
Панарин обошел Дацюка по голам в НХЛ
Вчера, 22:04