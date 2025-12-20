Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" второй раз в сезоне обыграл СКА
Хоккей
 
19:20 20.12.2025
"Спартак" второй раз в сезоне обыграл СКА
"Спартак" второй раз в сезоне обыграл СКА
Петербургский СКА проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
хоккей
спорт
санкт-петербург
михаил мальцев
иван воробьев
спартак (москва)
ска (санкт-петербург)
санкт-петербург
Новости
ru-RU
спорт, санкт-петербург, михаил мальцев, иван воробьев, спартак (москва), ска (санкт-петербург)
Хоккей, Спорт, Санкт-Петербург, Михаил Мальцев, Иван Воробьев, Спартак (Москва), СКА (Санкт-Петербург)
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Петербургский СКА проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась в пользу гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Иван Воробьев (56), впервые отличившийся за "Спартак" в КХЛ. Гол хозяев на счету Рокко Гримальди (2).
На матче присутствовал главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.
"Спартак" выиграл оба матча против СКА в нынешнем сезоне и, прервав серию из трех поражений, поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции, где СКА с 43 баллами располагается на шестой позиции. В следующем матче москвичи 22 декабря в Санкт-Петербурге встретятся с китайским клубом "Шанхайские драконы", а СКА 26 декабря в гостях сыграет с минским "Динамо".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
СКА
1 : 2
Спартак Москва
01:40 • Рокко Гримальди
(Маркус Филлипс, Джозеф Бландизи)
33:03 • Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
55:43 • Иван Воробьев
(Лукас Локхарт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Хоккей Спорт Санкт-Петербург Михаил Мальцев Иван Воробьев ХК Спартак (Москва) СКА (Санкт-Петербург)
 
