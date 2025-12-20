"Спартак" второй раз в сезоне обыграл СКА

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Петербургский СКА проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась в пользу гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (34-я минута) и Иван Воробьев (56), впервые отличившийся за "Спартак" в КХЛ. Гол хозяев на счету Рокко Гримальди (2).
На матче присутствовал главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак.
"Спартак" выиграл оба матча против СКА в нынешнем сезоне и, прервав серию из трех поражений, поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции, где СКА с 43 баллами располагается на шестой позиции. В следующем матче москвичи 22 декабря в Санкт-Петербурге встретятся с китайским клубом "Шанхайские драконы", а СКА 26 декабря в гостях сыграет с минским "Динамо".
