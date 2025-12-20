Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии

ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Мошенница из Хабаровска обманула людей из разных регионов России, "оказав" юридические услуги на более чем 35 миллионов рублей, и отправилась в колонию на девять лет, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В суде установлено, что с 2023 года жительница Хабаровска с соучастниками - юристом и знакомой - организовала в городе фирму по оказанию юридических услуг. Клиентов привлекали рекламой через интернет - обещали помочь людям с якобы положенными им выплатами, льготами, жилищными сертификатами, в том числе военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции, и членам их семей. Мошенники заключали с гражданами договоры об оказании юридической помощи, но ничего не делали.
"В результате преступной деятельности 31 потерпевшему из Хабаровского, Приморского, Краснодарского краев, Амурской области и других регионов страны причинен ущерб на общую сумму свыше 35 миллионов рублей... Суд приговорил 31-летнюю виновную к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. Местная жительница признана виновной в совершении 27 эпизодов мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ), и четырех эпизодов покушения на мошенничество (часть 3 статьи 30, части 3, 4 статьи 159 УК РФ).
Подсудимая вину признала, заключив досудебное соглашение, способствовала раскрытию преступления, добавили в ведомстве.
Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судом.