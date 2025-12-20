Рейтинг@Mail.ru
Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/khabarovsk-2063478800.html
Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии
Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии - РИА Новости, 20.12.2025
Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии
Мошенница из Хабаровска обманула людей из разных регионов России, "оказав" юридические услуги на более чем 35 миллионов рублей, и отправилась в колонию на... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:08:00+03:00
2025-12-20T10:08:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251009/sud-2047317029.html
https://ria.ru/20251212/rekordsmen-2061626447.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
Мошенница в Хабаровске получила девять лет колонии

В Хабаровске осудили женщину за мошенничество на 35 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Мошенница из Хабаровска обманула людей из разных регионов России, "оказав" юридические услуги на более чем 35 миллионов рублей, и отправилась в колонию на девять лет, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В суде установлено, что с 2023 года жительница Хабаровска с соучастниками - юристом и знакомой - организовала в городе фирму по оказанию юридических услуг. Клиентов привлекали рекламой через интернет - обещали помочь людям с якобы положенными им выплатами, льготами, жилищными сертификатами, в том числе военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции, и членам их семей. Мошенники заключали с гражданами договоры об оказании юридической помощи, но ничего не делали.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве
9 октября, 16:19
"В результате преступной деятельности 31 потерпевшему из Хабаровского, Приморского, Краснодарского краев, Амурской области и других регионов страны причинен ущерб на общую сумму свыше 35 миллионов рублей... Суд приговорил 31-летнюю виновную к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. Местная жительница признана виновной в совершении 27 эпизодов мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ), и четырех эпизодов покушения на мошенничество (часть 3 статьи 30, части 3, 4 статьи 159 УК РФ).
Подсудимая вину признала, заключив досудебное соглашение, способствовала раскрытию преступления, добавили в ведомстве.
Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судом.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей
12 декабря, 12:20
 
ПроисшествияХабаровскРоссияХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала