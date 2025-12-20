https://ria.ru/20251220/kair-2063507446.html
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка
Первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка началось в Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
