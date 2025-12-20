Рейтинг@Mail.ru
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка
13:50 20.12.2025
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка
Первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка началось в Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка

В Каире началось первое пленарное заседание Форума партнёрства Россия-Африка

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка началось в Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров прибыл в Каир в четверг вечером.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Лавров принял участие в фотографировании перед Форумом Россия-Африка
Заголовок открываемого материала