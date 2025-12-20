Рейтинг@Mail.ru
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
15:36 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/gubernator-2063527570.html
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств - РИА Новости, 20.12.2025
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств
Губернатор Костромской области Сергей Ситников держит на контроле вопрос доступности лекарств для населения, выделяя это особым направлением социальной политики РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:36:00+03:00
2025-12-20T15:36:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
сергей ситников
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg
https://ria.ru/20251220/svo-2063526235.html
https://ria.ru/20251216/tseny-2062493256.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_b3ec339e427456fadb558a8453f4168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, россия, сергей ситников, владимир путин
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, Владимир Путин
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств

Костромской губернатор Ситников держит на контроле вопрос доступности лекарств

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников держит на контроле вопрос доступности лекарств для населения, выделяя это особым направлением социальной политики региона, сообщила пресс-служба обладминистрации.
В пресс-службе отметили, что накануне в ходе общения с журналистами и участниками прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что есть сферы, где необходимо сдерживать цены и повышать доступность товаров. Одна из главных из них - медикаменты.
Памятник Юрию Долгорукому в Костроме - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО
Вчера, 15:29
"В Костромской области губернатор Сергей Ситников выделяет это особым направлением социальной политики. В частности, в Костромской области по инициативе главы региона вот уже два года реализуется проект по развитию собственной, стационарной модели мини-аптек при фельдшерско-акушерских пунктах. Это стало возможном благодаря решению главы региона о сохранении в области собственной государственной аптечной базы", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, в настоящее время проект мини-аптек в ФАПах уже охватил большинство муниципалитетов, увеличив количество точек продажи лекарств более чем вдвое. Это позволило в небольших поселениях обеспечить жителей необходимыми лекарствами по более низким ценам.
Кроме того, отлаженная система, когда фельдшеры самостоятельно формируют заявки на основе запросов пациентов, чёткая логистика с ежедневными отгрузками гарантирует быстрые поставки со склада через районные больницы прямо в ФАП, подчеркивают в обладминистрации. Годовая выручка от продажи лекарств в фельдшерских пунктах выросла с 1,5 до 7,7 миллиона рублей, доказав высокую востребованность услуги.
Также сдерживать цены помогают опережающие закупки, благодаря которым в регионе удается сохранять неснижаемый запас лекарств по доступным ценам.
"Аптечная сеть "Губернская" имеет более 60 аптек во всех муниципальных районах Костромской области. В том числе в удаленных деревнях и селах. В ассортименте более 5 тысяч наименований медикаментов — льготные, рецептурные препараты, а также лекарства, отпускаемые без рецепта", - отмечают в областной администрации.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Костромской области сдерживают рост цен на социально значимые товары
16 декабря, 21:39
 
Костромская областьКостромская областьРоссияСергей СитниковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала