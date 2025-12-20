Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств

КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников держит на контроле вопрос доступности лекарств для населения, выделяя это особым направлением социальной политики региона, сообщила пресс-служба обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что накануне в ходе общения с журналистами и участниками прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что есть сферы, где необходимо сдерживать цены и повышать доступность товаров. Одна из главных из них - медикаменты.

"В Костромской области губернатор Сергей Ситников выделяет это особым направлением социальной политики. В частности, в Костромской области по инициативе главы региона вот уже два года реализуется проект по развитию собственной, стационарной модели мини-аптек при фельдшерско-акушерских пунктах. Это стало возможном благодаря решению главы региона о сохранении в области собственной государственной аптечной базы", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, в настоящее время проект мини-аптек в ФАПах уже охватил большинство муниципалитетов, увеличив количество точек продажи лекарств более чем вдвое. Это позволило в небольших поселениях обеспечить жителей необходимыми лекарствами по более низким ценам.

Кроме того, отлаженная система, когда фельдшеры самостоятельно формируют заявки на основе запросов пациентов, чёткая логистика с ежедневными отгрузками гарантирует быстрые поставки со склада через районные больницы прямо в ФАП, подчеркивают в обладминистрации. Годовая выручка от продажи лекарств в фельдшерских пунктах выросла с 1,5 до 7,7 миллиона рублей, доказав высокую востребованность услуги.

Также сдерживать цены помогают опережающие закупки, благодаря которым в регионе удается сохранять неснижаемый запас лекарств по доступным ценам.