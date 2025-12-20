МАГАТЭ не получало от Ирана данных об обогащенном уране, заявил Гросси

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ не получало от Ирана данных о запасах обогащенного урана и масштабах повреждений ядерных объектов после июньских ударов по ним, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.