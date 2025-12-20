Глава МИД Сейшел оценил усилия России по представительству Африки в СБ ООН

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Сейшел Барри Фор положительно оценил усилия России по обеспечению представительства африканских стран в Совете Безопасности ООН, назвав их "фантастичными" в разговоре с РИА Новости на полях Форума партнерства Россия-Африка.

"Это просто фантастика. Россия всегда поддерживала позицию Африки по увеличению или, скорее, обеспечению нашего представительства в Совете Безопасности ООН", - сказал он агентству.

Он отметил, что Африке, как одному из самых густонаселённых континентов в мире, чьё население удвоится за 25 лет, также необходимо "иметь голос в этом мире там, где это действительно имеет значение".