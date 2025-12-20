Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Сейшел оценил усилия России по представительству Африки в СБ ООН - РИА Новости, 20.12.2025
17:14 20.12.2025
Глава МИД Сейшел оценил усилия России по представительству Африки в СБ ООН
Глава МИД Сейшел оценил усилия России по представительству Африки в СБ ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Сейшел Барри Фор положительно оценил усилия России по обеспечению представительства африканских стран в Совете Безопасности ООН, назвав их "фантастичными" в разговоре с РИА Новости на полях Форума партнерства Россия-Африка.
Министра попросили поделиться размышлениями о поддержке России в укреплении представительства Африки в СБ ООН и о том, как это может способствовать укреплению многостороннего сотрудничества.
«

"Это просто фантастика. Россия всегда поддерживала позицию Африки по увеличению или, скорее, обеспечению нашего представительства в Совете Безопасности ООН", - сказал он агентству.

Он отметил, что Африке, как одному из самых густонаселённых континентов в мире, чьё население удвоится за 25 лет, также необходимо "иметь голос в этом мире там, где это действительно имеет значение".
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
