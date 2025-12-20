https://ria.ru/20251220/glava-2063511871.html
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо
Реформы глобальной системы должны проходить справедливо и сбалансированно, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты на открытии пленарного заседания Второй... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:18:00+03:00
2025-12-20T14:18:00+03:00
2025-12-20T14:18:00+03:00
в мире
египет
сочи
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972995735_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_8c60299f016d3b7b15a56b6e1e524aee.jpg
https://ria.ru/20251220/egipet-2063511402.html
египет
сочи
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972995735_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_7893c7fb0517ad3c2048d8100aeef271.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, сочи, санкт-петербург
В мире, Египет, Сочи, Санкт-Петербург
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо
Глава МИД Египта: реформы глобальной системы должны проходить справедливо