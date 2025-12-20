Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо - РИА Новости, 20.12.2025
14:18 20.12.2025
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо
Глава МИД Египта призвал проводить реформы глобальной системы справедливо

Глава МИД Египта: реформы глобальной системы должны проходить справедливо

Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Реформы глобальной системы должны проходить справедливо и сбалансированно, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка".
"Реформы глобальной системы должны проходить на основе справедливости и баланса", - сказал Абдель Аты.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны
