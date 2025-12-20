https://ria.ru/20251220/frantsiya-2063532667.html
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов - РИА Новости, 20.12.2025
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов
Французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа на тысяче тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки нодулярного... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:07:00+03:00
2025-12-20T16:07:00+03:00
2025-12-20T16:07:00+03:00
в мире
париж
европа
латинская америка
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055167946_0:223:3068:1950_1920x0_80_0_0_fc922d52dc858d0649e8ea544e41253e.jpg
https://ria.ru/20251220/politik-2063493584.html
https://ria.ru/20251219/es-2063446713.html
париж
европа
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055167946_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_a96fded1a1b6e86864e5c1814861b1dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, европа, латинская америка, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, меркосур, протесты фермеров в европе
В мире, Париж, Европа, Латинская Америка, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Меркосур, Протесты фермеров в Европе
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа на 1 тыс тракторах
ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа на тысяче тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки нодулярного дерматита и не помешают подписанию торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, заявил глава одного из местных подразделений профсоюза "Сельская координация" Жозе Перес.
"Скоро Рождество, и я считаю, что мы должны провести его со своими семьями и детьми… Подготовьтесь, отдохните немного. Мы возобновим (акции – ред.), если ничего не произойдет… Достаточно будет одного звонка – и мы соберемся в Париже
на тысяче тракторов", - приводит
его слова агентство Франс Пресс.
В частности, Перес упомянул идею "окружить Париж", если до 5 января в политике властей ничего не изменится, говорится в материале.
Французские фермеры уже несколько дней блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки нодулярного дерматита. Это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным.
Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС
отложили его подписание как минимум до января.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа
будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур
может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки
.