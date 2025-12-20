Рейтинг@Mail.ru
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов
16:07 20.12.2025
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов
Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов

Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа на 1 тыс тракторах

ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа на тысяче тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки нодулярного дерматита и не помешают подписанию торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, заявил глава одного из местных подразделений профсоюза "Сельская координация" Жозе Перес.
"Скоро Рождество, и я считаю, что мы должны провести его со своими семьями и детьми… Подготовьтесь, отдохните немного. Мы возобновим (акции – ред.), если ничего не произойдет… Достаточно будет одного звонка – и мы соберемся в Париже на тысяче тракторов", - приводит его слова агентство Франс Пресс.
В частности, Перес упомянул идею "окружить Париж", если до 5 января в политике властей ничего не изменится, говорится в материале.
Французские фермеры уже несколько дней блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки нодулярного дерматита. Это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным.
Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
