Французские фермеры пригрозили устроить в январе осаду Парижа из тракторов

ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Французские фермеры пригрозили устроить осаду Парижа на тысяче тракторов, если власти не прекратят принудительный забой скота из-за вспышки нодулярного дерматита и не помешают подписанию торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, заявил глава одного из местных подразделений профсоюза "Сельская координация" Жозе Перес.

"Скоро Рождество, и я считаю, что мы должны провести его со своими семьями и детьми… Подготовьтесь, отдохните немного. Мы возобновим (акции – ред.), если ничего не произойдет… Достаточно будет одного звонка – и мы соберемся в Париже на тысяче тракторов", - приводит его слова агентство Франс Пресс.

В частности, Перес упомянул идею "окружить Париж", если до 5 января в политике властей ничего не изменится, говорится в материале.

Французские фермеры уже несколько дней блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки нодулярного дерматита. Это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным.