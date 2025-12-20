Рейтинг@Mail.ru
ФИФА запретила подписывать новые контракты "Аль-Насру", где играет Роналду
14:25 20.12.2025 (обновлено: 14:28 20.12.2025)
ФИФА запретила подписывать новые контракты "Аль-Насру", где играет Роналду
ФИФА запретила подписывать новые контракты "Аль-Насру", где играет Роналду
Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на подписание новых игроков на саудовский "Аль-Наср", где выступает пятикратный обладатель "Золотого... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
/20251213/ronaldo-2061781051.html
спорт, международная федерация футбола (фифа), эмерик ляпорт, криштиану роналду, аль-наср, манчестер сити, лига чемпионов уефа, атлетик (бильбао)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Эмерик Ляпорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА, Атлетик (Бильбао)
ФИФА запретила подписывать новые контракты "Аль-Насру", где играет Роналду

ФИФА запретила подписывать новые контракты "Аль-Насру", где выступает Роналду

© Фото : Соцсети ФК "Аль-Наср"Нападающий ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду
Нападающий ФК Аль-Наср Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Соцсети ФК "Аль-Наср"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на подписание новых игроков на саудовский "Аль-Наср", где выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, сообщается на сайте организации.
По данным СМИ, причиной запрета стала задолженность саудовского клуба перед английским "Манчестер Сити" по трансферу защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году на сумму 9 млн евро.
Осенью 31-летний Ляпорт перешел из "Аль-Насра" в испанский "Атлетик" из Бильбао, где уже играл пять лет, начиная с сезона-2012/13. Игрок также выступал за "Манчестер Сити", в составе которого пять раз выиграл чемпионат Англии, стал двухкратным обладателем Кубка страны, стал победителем Лиги чемпионов. Защитник провел 40 игр за сборную Испании, став чемпионом Европы в 2024 году.
Футбол
 
