Минюст США отрицает сокрытие имени Трампа в файлах по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что министерство юстиции страны не предпринимало никаких попыток скрыть или отредактировать имя президента США Дональда Трампа при публикации материалов дела против обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна.