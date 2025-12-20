Рейтинг@Mail.ru
Минюст США отрицает сокрытие имени Трампа в файлах по делу Эпштейна - РИА Новости, 20.12.2025
18:08 20.12.2025
Минюст США отрицает сокрытие имени Трампа в файлах по делу Эпштейна
Минюст США отрицает сокрытие имени Трампа в файлах по делу Эпштейна
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
фбр
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон, ФБР
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что министерство юстиции страны не предпринимало никаких попыток скрыть или отредактировать имя президента США Дональда Трампа при публикации материалов дела против обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна.
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в американском конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что президент был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
"Нет никаких попыток что-то скрыть только потому, что там фигурирует имя Дональда Трампа или чье-то еще: (экс-президента США - ред.) Билла Клинтона, (предпринимателя-миллиардера - ред.) Рида Хоффмана. Не предпринимается никаких усилий, чтобы что-то утаивать или, наоборот, публиковать исключительно из-за имени. И, повторю, мы не вымарываем имена известных мужчин и женщин, которые были связаны с Эпштейном", - сказал Бланш телеканалу ABC.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
