Белый дом обвинили в затягивании публикации материалов Эпштейна

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь экс-президента США Билла Клинтона Анхель Уренья на фоне публикации новых фотографий по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, на многих из которых фигурирует Клинтон, не стал отрицать их знакомство и обвинил Белый дом в затягивании публикации материалов в своих интересах.
"Белый дом скрывал эти файлы месяцами, а потом выложил их в пятницу вечером не для того, чтобы защитить Билла Клинтона. Речь идет о том, чтобы оградить себя от того, что произойдет дальше, или от того, что они попытаются скрывать вечно. Поэтому они могут публиковать сколько угодно зернистых фотографий 20-летней давности, но это не касается Билла Клинтона. Никогда не касалось и никогда не будет касаться", - цитирует телеканал NBC заявление пресс-секретаря.
По его словам, есть две группы людей: те, кто не знал о преступлениях Эпштейна и разорвал с ним связь после того, как о них стало известно, и те, кто продолжил с ним отношения. Он утверждает, что Билл Клинтон относится к первой группе.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.