В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн получил от нынешнего президента США Дональда Трампа чек на 22,5 тысячи долларов, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы американского министерства юстиции.
К фотографии не приводятся дополнительные сведения, позволяющие установить, когда и при каких обстоятельствах Трамп выписал соответствующий банковский чек на имя Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.