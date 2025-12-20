Рейтинг@Mail.ru
В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов
03:45 20.12.2025 (обновлено: 06:03 20.12.2025)
В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов
В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн получил от нынешнего президента США Дональда Трампа чек на 22,5 тысячи долларов, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 20.12.2025
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ФБР
В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов

© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн получил от нынешнего президента США Дональда Трампа чек на 22,5 тысячи долларов, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы американского министерства юстиции.
На одном из опубликованных документов содержится фотография в рамке. На снимке Эпштейн обнимает девушку, чье лицо скрыто, а также держит чек, выписанный Трампом на его имя на сумму 22,5 тысячи долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа
02:31
К фотографии не приводятся дополнительные сведения, позволяющие установить, когда и при каких обстоятельствах Трамп выписал соответствующий банковский чек на имя Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг
02:07
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампФБР
 
 
