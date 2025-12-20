Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн манипулировал несовершеннолетними девочками из старших школ, добиваясь от них оказания услуг сексуального характера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы министерства юстиции США.

Отмечается, что жертв, как правило, рекрутировали другие несовершеннолетние девушки, и после выполнения указанных действий те получали от 200 до 1000 долларов.