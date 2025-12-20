Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг - РИА Новости, 20.12.2025
02:07 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/epshteyn-2063456675.html
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн манипулировал несовершеннолетними девочками из старших школ, добиваясь от них оказания услуг сексуального... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:07:00+03:00
2025-12-20T02:07:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг

Минюст США: Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн манипулировал несовершеннолетними девочками из старших школ, добиваясь от них оказания услуг сексуального характера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы министерства юстиции США.
"Заодно с сообщниками Эпштейн, как считается, манипулировал несовершеннолетними девочками из местных школ, чтобы те делали массаж и сексуальные действия в его резиденции", - говорится в одном из документов следствия.
Отмечается, что жертв, как правило, рекрутировали другие несовершеннолетние девушки, и после выполнения указанных действий те получали от 200 до 1000 долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении экс-президента США Билла Клинтона. В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в Конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл Клинтон
 
 
