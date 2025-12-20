Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн манипулировал несовершеннолетними девочками из старших школ, добиваясь от них оказания услуг сексуального характера, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы министерства юстиции США.
"Заодно с сообщниками Эпштейн, как считается, манипулировал несовершеннолетними девочками из местных школ, чтобы те делали массаж и сексуальные действия в его резиденции", - говорится в одном из документов следствия.
Отмечается, что жертв, как правило, рекрутировали другие несовершеннолетние девушки, и после выполнения указанных действий те получали от 200 до 1000 долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении экс-президента США Билла Клинтона. В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в Конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.