Минюст США сообщил о 254 массажистках из дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Минюст США сообщил о списке "массажисток" в деле обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, ни одна из фамилий не опубликована.

Название нового документа интересней его содержания. "Массажистки" - это несколько белых листов с пронумерованными строками. Все кроме цифр скрыто за черными прямоугольниками. В списке 254 строки.

"Отредактировано для защиты информации о возможных жертвах", - подписано на полях документа.

Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение раннее принятого закона.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.