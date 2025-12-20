Рейтинг@Mail.ru
Египет готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия — Африка
14:21 20.12.2025 (обновлено: 14:22 20.12.2025)
Египет готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия — Африка
Египет намерен укреплять сотрудничество между Россией и странами Африки, а также готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия-Африка, заявил глава МИД РИА Новости, 20.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Египет намерен укреплять сотрудничество между Россией и странами Африки, а также готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия-Африка, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты.
"Мы подтверждаем нашу твердую решимость продолжать совместную работу по укреплению сотрудничества между Африкой и РФ и содействовать в подготовке к третьему саммиту Россия-Африка, который станет важным шагом в развитии этого стратегического партнерства", - сказал он.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Египта рассказал о развитии партнерства России и Африки
